Asielzoekers maken zich klaar voor SIVO-festival

Voorzitter van SIVO, Sjoerd Looijenga, is blij met de extra versterking. "Het is een succes, je ziet dat ze het bijzonder vinden. Er zijn zelfs asielzoekers die meer willen komen helpen dan ze nu zouden doen."De asielzoekers helpen met alle werkzaamheden mee. "Ze controleren bijvoorbeeld kaartjes of helpen mee in de keuken", vertelt Looijenga. De asielzoekers worden gekoppeld aan een Nederlandse vrijwilliger.Tijdens de rondleiding vertolkt asielzoeker Nehad de teksten van de gids. "Orvelte is mooi. Orvelte is een prachtige stad", zegt hij na afloop, waarna hij zich snel corrigeert: "Dorp bedoel ik".Asielzoeker Rahaf vindt Orvelte ook mooi. Ook zij helpt vrijdag mee. "Het is erg spannend en interessant om bij dit festival te zijn", vertelt ze. "We komen hier om SIVO te helpen en dat vinden we heel leuk", zegt een andere asielzoeker.Alle asielzoekers die meehelpen hebben zelf aangegeven een bijdrage te willen leveren tijdens het festival. Er zijn zelfs bewoners van het AZC die op 20 juli gaan dansen op het festival in Orvelte.Vanaf woensdag is een klein deel al aan het werk in het dorp. Ze helpen mee aan de opbouw van het festival. Vanaf vrijdag is iedereen druk in de weer op het festivalterrein.