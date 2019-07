Theaterspektakel Veenbrand moet Emmen en Drenthe nog meer op de kaart zetten

De naam doet al vermoeden waar het stuk over gaat. "De historische veenbrand van 100 jaar geleden speelt natuurlijk ook een rol", zegt initiatiefnemer Chris Fictoor. Het stuk wordt geschreven door Dick van den Heuvel."Maar dat is niet de hoofdreden. Het broeit in de wereld. Het kan broeien tussen mensen, broeien in je hoofd. Dat je met een probleem rondloopt en niet weet hoe het verder moet. Dat brandt in je."Het stuk kent drie verschillende prologen, met elk een andere hoofdrolspeler. Bezoekers kiezen eerst één proloog uit die ze willen bekijken. De prologen spelen zich op verschillende plekken in het park af. "De hoofdlijnen zijn van tevoren bekend", aldus Fictoor. "Daarna komen de bezoekers samen bij de savanne om de finale te bekijken. De bezoekers kiezen uiteindelijk hoe het verhaal eindigt.""Hier staat dan op de savanne een enorm decor, eigenlijk is het een groot ding, van tientallen meters, dat zelf tot leven komt. Het decor wordt door kranen omhoog getakeld. Zo zie je dan onderlangs de veenbrand broeien", zegt Fictoor, tevens componist en onder meer oud-directeur van het Prins Claus Conservatorium in Groningen.Gesprekken met de provincie Drenthe en gemeente Emmen over subsidie voor het theaterstuk lopen momenteel. Fictoor hoopt dat er in totaal 25.000 tot 30.000 bezoekers, verspreid over tien tot twaalf voorstellingen, naar het Rensenpark komen.Het grootste gedeelte van de productie wordt professioneel uitbesteed, ook bedrijven en ondernemers uit de regio krijgen een rol. "We werken samen met bedrijven en het onderwijs hier uit de buurt, om het decor bio-based te krijgen. Ook zijn we in gesprek met bijvoorbeeld theaterschool Loods 13."Ook is het de bedoeling dat er permanent infrastructuur wordt aangelegd bij de savanne, voor toekomstige theaterproducties. "Deze locatie heeft enorm veel potentie. Het Rensenpark heeft intimiteit en geborgenheid. En iets van vroeger, iedereen heeft iets met het oude dierenpark. Hier kan je heel erg veel met theater doen."