Vijf maanden cel voor reeks vernielingen in Emmen en Ter Apel

De man, die vanwege zijn verwachte uitzetting in vreemdelingenbewaring in Rotterdam zit, werd op 13 maart opgepakt nadat hij in Hoogeveen een medewerker van het asielzoekerscentrum met de dood bedreigde.Eind vorig jaar werd hij in Emmen ook al opgepakt. Daar vernielde hij de ruiten van vijf auto’s in de wijk Emmermeer. De politie kwam hem snel op het spoor, omdat er dezelfde avond een melding binnenkwam dat een dronken man overlast veroorzaakte. Dat bleek de 34-jarige verdachte te zijn. De vernielingen waren vastgelegd door beveiligingscamera's. De verdachte bekende niet. Hij was die avond te dronken om zich nog iets te herinneren, verklaarde hij.De asielzoeker is ook veroordeeld voor het vernielen van een raam in het azc in Ter Apel. Hij gooide eind vorig jaar een afvalcontainer tegen de ruit. Hoewel de man ontkende, is er volgens de rechter genoeg bewijs: meerdere mensen hadden het zien gebeuren.De Marokkaanse man is sinds augustus vorig jaar in Nederland. Vanaf die tijd heeft hij een strafblad van acht kantjes opgebouwd. Omdat hij nog in een proeftijd van een eerdere straf zat, moet hij de vijftien dagen voorwaardelijk uitzitten, die hij toen van de rechter kreeg.