Ik hoop dat ik veel goals mag maken voor deze club. Shani Tarashaj, de huurling van Everton

Kjell Scherpen vertrok naar Ajax. Emmen schakelde door en haalde Matthias Hamrol. Maar ook Telgenkamp bleef en voelt zich beter dan exact een jaar geleden, zo liet hij gisteren weten tijdens de open dag van de Drentse club. "Ik ben goed gestart en dat was vorig jaar wel anders. Iedereen begint weer op nul. Ik voel vertrouwen en dat was voor mij een belangrijke voorwaarde om bij te tekenen."De verrassing van de dag, Everton-huurling Shani Tarashaj, staat lachend handtekeningen uit te delen aan de vele fans die naar het stadion zijn gekomen. "Ik vind dit prachtig. Ik had me geen mooiere eerste dag kunnen voorstellen." De 24-jarige Zwitser laat weten dat hij voorin op alle posities uit de voeten kan en hoopt zijn belofte in Emmen eindelijk eens in te lossen. "Ik hoop dat ik veel goals mag maken voor deze club."De van PSV overgekomen Nikolai Laursen maakte in de eerste helft tegen Almere City FC gistermiddag een sterke indruk. De aanvaller liet zien veel techniek en inzicht te beschikken. "Ik voel me het lekkerst aan de rechterkant voorin. Of je me kunt vergelijken met Arjen Robben, die vaak van rechts naar binnen komt en dan schiet? Nee, ik ben geen Arjen Robben... Ik ben Nikolai Laursen. Of men van mij voorzetten of juist goals mag verwachten? Ik kan alles."