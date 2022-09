De week van Drenthe: Stijgende energieprijzen, de wolf en de kermis

Zo namen we een kijkje in de wijk Erflanden in Hoogeveen. Daar moeten 427 woningen van het aardgas af en over op waterstof. Maar met de hoge energieprijzen is dat niet haalbaar. Dat komt onder meer doordat waterstof wordt opgewekt met elektriciteit en ook dat wordt duurder. Het hele verhaal lees je hier

Toch is niet iedereen geholpen met dat prijsplafond. Harry Haddering uit Assen is chronisch ziek. Om beter te kunnen leven met zijn aandoening moet de kachel bij Haddering thuis wat hoger staan. Maar dat loopt in deze tijd flink in de papieren. Ook heeft hij een elektrische rolstoel die opgeladen moet worden en een elektrische lift. "Als ik volgend jaar variabele energietarieven moet gaan betalen, vrees ik dat ik onder de armoedegrens uitkom", zegt hij in dit artikel

Behalve energie was er deze week meer nieuws. Zo hadden we aandacht voor de wolf die steeds meer slachtoffers maakt in onze provincie. Vooral de gemeente Westerveld heeft het te verduren. Ook was er nieuws over de kermis en dat was goed nieuws voor de exploitanten want de kermis is officieel immaterieel erfgoed geworden.