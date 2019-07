Nick Bakker: Doet me goed dat mensen blij zijn dat ik ben gebleven

Voetbal is wat je het meest mist in zo'n vervelende periode Nick Bakker

Supporters lijken blij te zijn met de contractverlenging van de verdediger. "Dat doet me goed. Ik krijg veel waardering van de mensen hier. Dat is ook één van de redenen dat ik ben gebleven."Bakker is blij weer op het trainingsveld te staan na het gesteggel over zijn contract. "Er was veel emotie natuurlijk en veel gezeur. Ik ben blij dat alles nu achter de rug is", blikt hij terug op de afgelopen periode. "Voetbal is wat je het meest mist in zo'n vervelende periode. Dat is wat je het liefste doet. Dat heb ik het meest gemist en ik ben blij dat ik weer kan trainen en spelen."Gisteren tijdens de open dag van FC Emmen werd Bakker wel gepresenteerd samen met de andere spelers, maar hij speelde niet mee in de wedstrijd tegen Almere City. Dat betekent volgens de verdediger overigens niet dat hij niet fit is. "Ik heb natuurlijk wel voor mezelf getraind. Ik denk dat ik redelijk fit ben en dat het niet lang duurt voor ik weer kan spelen."