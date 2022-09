Voedselbank Zuidoost-Drenthe ziet nog grotere toeloop; winter wordt 'zorgelijk'

Meer mensen zullen aankloppen bij de voedselbank als het kabinet niet verder ingrijpt om de stijgende energieprijzen te drukken. Daarvoor vreest Ton Sleeking, voorzitter van Voedselbank Zuidoost-Drenthe.

Hij merkt in de vestigingen in Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn dat het aantal klanten stijgt. Waren er enkele maanden geleden nog vierhonderd huishoudens die structureel aanklopten, nu zijn dat er 530. Wekelijks ontvangt hij twintig tot dertig nieuwe aanvragen. "En dat terwijl de donaties minder worden, en de leveringen van supermarkten teruglopen."

Hogere inkomens in problemen

Door deze omstandigheden staat een 'zorgelijke winter' voor de deur, voorziet Sleeking. "Het beeld dat het alleen om uitkeringstrekkers gaat, is echt een misvatting. Het zijn juist mensen die moeten sappelen op een of twee baantjes, en zich in de schulden moeten steken."

Volgens Sleeking had het kabinet veel eerder maatregelen moeten nemen om de gevolgen van de hoge inflatie de kop in te drukken. Duitsland en Frankrijk deden dit voor de zomervakantie al, zag hij tot zijn grote ergernis. "Hier werd gezegd dat we allemaal een stukje armer zouden worden, en de broekriem moesten aanhalen. Maar ga dat maar eens doen, als je een minimuminkomen hebt."

Beroep op andere overheden

Niet alleen 'Den Haag' zal moeten leveren, de Drentse gemeenten en het provinciebestuur mag ook best een handje toesteken, vindt Sleeking. "Als je ziet dat de toestroom van klanten gorter wordt en de aanvoer minder, dan hebben de overheden wel wat te doen."