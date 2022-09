Huis te Zeijen: 'De plek om op het platteland samen oud te worden'

Ze is echt een meisje van het platteland, en komt van origine uit Zeijen. Echtgenoot Bert is afkomstig uit Annen. Het buitenleven is hen lief. In het voorhuis van hun woonboerderij willen ze dan ook graag samen oud en grijs worden. "En natuurlijk het liefst gezond oud worden. Maar als dat niet meer kan, moet je kunnen terugvallen op zorg dichtbij."

Kiem gelegd

Diezelfde wens leeft ook bij veel mensen uit het dorp Zeijen, zo weten ze. "Die willen liever ook niet naar het dorp Vries of naar Assen om in een appartement terecht te komen. Ik sprak ooit een mevrouw in Assen, die in haar eentje een appartement bewoonde in een wooncomplex, die voelde zich zo eenzaam. Als ik aan haar denk, schiet ik gelijk weer vol. Daar moet je toch niet aan denken", zegt Takens met tranen in haar ogen. "Dat je tussen allemaal mensen woont, en dan toch vereenzaamt."