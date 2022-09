Groningen Airport Eelde zet hangardeuren open op Burendag

De Groot: "We hebben iedereen uitgenodigd, dus ook de mensen die wel eens kritiek op ons hebben, maar ik heb nog geen mensen gezien die erg tegen het vliegveld zijn. Wel krijg ik veel vragen over de toekomst van de luchthaven en over onze plannen voor duurzaam vliegen."

Het kijkje in de keuken is de luchthaven in ieder geval goed bevallen. Zo goed zelfs dat er al na wordt gedacht over de editie van volgend jaar. De Groot: "Binnen een dag was de inschrijving vol. We merken dat er heel veel mensen niet hebben kunnen komen, dus dit is zeker voor herhaling vatbaar. Absoluut."