'Mijn moeder is 90, en een koukleum. Maar de verwarming kan niet aan'

Met een dik vest aan, en een fleecedeken om de benen houden mevrouw Rolink (90) en haar dochter Ellis (51) zich 's avonds warm. Samen wonen ze in een kleine seniorenwoning. "We hebben de verwarming nog niet aan gehad," vertelt Ellis. "Normaal gesproken had ik dat allang gedaan. Maar ik durf het niet." Vorige week kreeg haar moeder een afrekening van het energiebedrijf van 300 euro. De schrik is groot. Zoveel heeft ze nog nooit betaald.