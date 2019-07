'Drentse Rembrandts' te zien in Rijksmuseum

"Normaal gesproken moet je 200 jaar wachten voordat je in Rijksmuseum hangt, als het al gebeurt. Nu maak ik het bij leven mee." Kunstenaar Ingo Leth uit Emmen is trots op het feit dat zijn kunstwerk 'Letter from Rembrandt' in 's lands bekendste museum hangt.

Het werk is onderdeel van de expositie Lang leve Rembrandt, waarvoor iedereen een kunstwerk kon inzenden. Bijna 8400 mensen uit 95 landen deden dat en tussen de 100 en 150 werken werden uitgekozen.De tentoonstelling in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum is vandaag geopend. Leth was daarbij. "De hele wand hangt van onder tot boven vol met kindertekeningen, beeldjes, je kan het zo gek niet bedenken. Je krijgt daardoor echt het gevoel dat Rembrandt van iedereen is."is een schilderij op een postzak. Op de zak is een zelfportret van Rembrandt te zien, die wordt geschilderd door de handen van Leth. "De hoofdconservator zei dat er eigenheid in zit. Aan de ene kant is het een Rembrandt, aan de andere kant is het ook echt mijn eigen werk geworden. Dat vond hij heel bijzonder."Naast het werk van Leth hangen er nog twee Drentse kunststukken in het museum. Annie Horlings-Braam uit Assen maakte van 300 stukjes stof een portret, geïnspireerd op Titus, de zoon van Rembrandt. Marleen van Wezel uit Borger maakte een portret van Rembrandt met grafietstiften en potloden.