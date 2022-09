Multimiljonair en influencer scheurt met Lamborghini over A28: auto inleveren

"Tsja, staan we dan." Dat is het commentaar van multimiljonair en influencer Chahid Charrack, nadat zijn auto is afgevoerd naar het politiebureau in Assen.

De 32-jarige man scheurde met 250 over de A28 tussen Assen en Beilen. De politie zette hem aan de kant, en omdat hij zijn rijbewijs niet bij zich had moest hij de auto laten staan. De Lamborghini van zo'n 320.000 euro naar het politiebureau in Assen gebracht, laat Charrack zelf zien op Instagram.

Zo is te zien dat de politie de auto voorzichtig zijn auto op een trailer rijdt. Dat valt niet mee, omdat de auto zo laag boven de weg ligt. Bij zijn filmpjes levert Charrack ook commentaar: "Reed te hard en geen rijbewijs dus nemen ze de auto ook maar in bewaring. Van de week weer ophalen en rijbewijs laten zien."

'Eigen schuld, dikke bult'

En hoewel hij het lied "Goodbye my lover" gebruikt bij de beelden van de auto die afgevoerd wordt, lijkt hij toch niet erg onder de indruk: "Tsja, kan gebeuren. Is ook hun weekend toch".

"Eigen schuld, dikke bult, had ik mijn rijbewijs maar bij me moeten hebben", erkent hij.