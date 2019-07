Nieuwe app Museum Collectie Brands: soort Wikipedia op telefoon

Studenten van NHL Stenden Hogeschool Emmen hebben een app gemaakt voor Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht. Bezoekers kunnen via de applicatie niet alleen informatie krijgen over objecten die ze in de vitrines zien, maar kunnen zelf ook kennis over het museumstuk toevoegen.

Daarmee is dus een interactieve app geboren. “Ik denk dat hij uniek is voor Drenthe”, zegt voorzitter Hank Peters van de stichting Museum Collectie Brands.Hij is blij met het resultaat. Vijf studenten hebben de app in krap twee maanden gebouwd. De komende maanden moeten alle vitrines in het museum aan de app gekoppeld worden.Aan de vitrines hangt een QR-code. Die kun je met je telefoon scannen en daarna verschijnt op het scherm wat er op elke glasplaat ligt. “Er gaat zelfs een led-lampje branden dat het object aanwijst”, roept een vrouw enthousiast. “Ik vind het een uitkomst. Je kunt nu zelf in alle rust alles bekijken en informatie krijgen, zonder dat je daarvoor een gids hoeft aan te schieten.”De app is eigenlijk een PWA, wat staat voor progressive web application, legt één van de studenten van Stenden uit. Om een lang verhaal kort te maken: bezoekers hoeven niet eerst een app uit een app-store te downloaden. Als ze de code scannen werkt de toepassing meteen.Peters ziet de app als een welkome aanvulling. “We willen onze collectie zo breed mogelijk toegankelijk maken.” Wat hem ook aanspreekt is de mogelijkheid dat gebruikers zelf informatie toe kunnen voegen. Na goedkeuring door de conservator komt die kennis dan ook weer in de app. “Het lijkt wel een soort Wikipedia, maar dan in app-vorm”, aldus Peters.