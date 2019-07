Nieuwe sporthal Assen moet voor 140 duizend euro worden verspijkerd

De hoogste prioriteit heeft het veiliger maken van de tribunes, de bouw van een goederenlift aan de buitenzijde en de aanschaf van een (verrijdbaar) tassenrek. Ook zouden er snel aanpassingen moeten worden gedaan aan de hoofdingang, gevelverlichting en de bestrating op de parkeerplaats.De aanpassingen hebben voor een groot deel te maken met de veiligheid in het pand. Zo wordt de huidige trap op de tribune door gebruikers als onveilig ervaren. De afstap is meer dan 30 centimeter diep en dat levert risico op valpartijen op. Er worden nu extra treden en beugels aangebracht.Verder is de sporthal bij oplevering niet voorzien van een tassenrek of garderobe. Als gevolg daarvan worden jassen en tassen in het hele gebouw neergezet waardoor vluchtroutes worden geblokkeerd.De berging van de sporthal ligt op de eerste verdieping. Om nieuwe materialen zoals tribunes, judomatten of grote toestellen in de zaal te krijgen moet nu een heftruck worden gebruikt. Om dit probleem te verhelpen zal er een lift moeten worden aangeschaft.Minder belangrijk maar wel zeer gewenst is de uitbreiding van het aantal beveiligingscamera's en de inventaris voor het sportonderwijs. De huidige camera's zouden nu al verouderd zijn. Ook zouden er extra camera's moeten komen voor toezicht op de eerste verdieping waar de tribunes en kleedkamers zitten. Verder zou per gymzaal een extra judomat, 2 landingsmatten, een minitrampoline en 12 kleine turnmatjes moeten worden aangeschaft.De gebruikers willen ook dat de techniek voor scoreborden, geluid en een camera-analysesysteem vanuit één ruimte kan worden bediend. Die regieruimte zou op de tribune moeten worden gebouwd. Hierdoor gaan tien zitplaatsen verloren. Verder is er nog de wens voor een aantal mobiele tribunes.De wanden van de kleedkamers zijn volgens de gebruikers zeer kwetsbaar voor vernielingen. De gemeente voert inmiddels gesprekken met de betrokken partijen over de aansprakelijkheid daarvan. In de meivakantie zijn de wanden in een van de kleedkamers aangepast. Deze proefopstelling wordt twee keer een half jaar gemonitord. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt een plan voor de andere kleedkamers gemaakt.Olympus is een moderne sporthal die bestaat uit zes zalen. De hal is in één pand gevestigd met de locatie Quintus van het Dr. Nassau College. De sporthal wordt gebruikt voor gymnastieklessen in het onderwijs, sportverenigingen of evenementen zoals landelijke sportwedstrijden. De hal is de thuisbasis van volleybalvereniging Sudosa-Desto en werd in augustus 2017 in gebruik genomen.