'Tank zoekt Vrouw' moet meer vrouwen warm maken voor het leger

De Nederlandse landmacht is op zoek naar meer vrouwelijke rekruten. In 2030 wil Defensie zelfs dat dertig procent van alle werknemers vrouw is. Dat is nu nog vijftien procent. Om de drempel voor vrouwen die het leger in willen lager te maken, organiseerde de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte het evenement Tank zoekt Vrouw.

Hoe is het om als vrouw te nauw samen te werken in een groep met vooral mannen? Wat als je midden in het bos ongesteld wordt? Kan je nog werken als je zwanger raakt? Vragen die je als vrouwelijke militair misschien hebt voor je bij Defensie aan de slag gaat, maar die je liever niet aan een man stelt.

'Uitdagend programma'

Dit weekend kreeg een groep van 49 vrouwen tussen de 18 en 28 jaar op de Johannes Postkazerne de kans om dat soort vragen te stellen, maar ook om op andere manieren kennis te maken met het leven als militair. Drie dagen lang draaien ze mee op de kazerne. Ze slapen in tenten, leren navigeren en moeten in groepsverband een hindernisparcours afleggen.

"We proberen hen een mooi uitdagend programma te bieden waarbij ze een beeld krijgen van het werken bij de Koninklijke Landmacht", vertelt majoor Rick Saton van de 43 Gemechaniseerde Brigade. "Daarbij koppelen we heb aan vrouwelijke groepscommandanten, zodat ze wat langer kunnen praten over hoe het nu is om als vrouw bij Defensie te werken."

Personeelstekort

Defensie kampt met een groot personeelstekort en alle extra rekruten die het kan krijgen, zijn welkom. Een groot deel van die nieuwe lichting zou vrouw moeten zijn, liet staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat eerder weten. Zo moet de Nederlandse krijgsmacht een betere afspiegeling worden van de maatschappij.

Dat is voor de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte niet anders. Slechts zeven procent van de brigade, waarbij militairen werken met grote pantservoertuigen, bestaat uit vrouwen en dat mogen er wat majoor Saton betreft wel wat meer worden.

Saton: "Dit is een gevechtsbrigade die over het algemeen meer mannen trekt. Uiteindelijk wil je naar een goede verdeling toe van mannen en vrouwen, om alle kwaliteiten die er in de maatschappij rondlopen hierheen te halen."