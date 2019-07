Assense door extra stop intercity op tijd in ziekenhuis: Heel bijzonder

Dolgelukkig is Hilde Wind met de bijzondere service van de NS. Ze stapte donderdagochtend vanuit haar woonplaats Assen in de verkeerde trein en dreigde haar afspraak in ziekenhuis Bethesda te missen. De Asser hoofdconducteur Sander Heling schoot haar te hulp en liet de intercity een extra stop in Hoogeveen maken.

"Het zal door de zenuwen zijn gekomen dat ik in de verkeerde trein ben gestapt", blikt Wind terug op haar roerige rit. "Bij de kaartjescontrole vertelde de conducteur mij dat de trein pas in Zwolle zou stoppen en het station in Hoogeveen dus ging overslaan. Toen dacht ik: oh jee, straks ben ik niet op tijd in het ziekenhuis."Hoofdconducteur Heling besloot haar echter op buitengewone wijze te hulp te schieten. Na overleg met machinist Joris Polman en de verkeersleiding kreeg de intercity toestemming om een korte stop in Hoogeveen te maken. Zo kon Wind alsnog op het gewenste perron uitstappen en was ze op tijd voor haar afspraak in het Bethesda."Ik ben heel blij met de actie van de conducteur en de overige betrokkenen bij de NS. Zonder dat ze alle details van mijn afspraak wisten, besloten ze de trein toch te laten stoppen. Dat is heel bijzonder", zegt Wind. "Als ik eerst naar Zwolle had gemoeten, had ik de afspraak niet gered. Ik ga ze een bosje bloemen sturen."De medereizigers in de coupé hadden volgens Wind alle begrip voor de extra stop van de intercity. "Ja hoor, de reacties waren heel leuk. Ze hadden allemaal dikke lol."