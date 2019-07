Wmo-raad Emmen boos en geïrriteerd over nieuwe was-en strijkdienst

De nieuwe dienst gaat per 1 januari 2020 in en houdt in dat voor nieuwe indicaties vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, het wassen en strijken niet meer vanuit huis gebeurt. De was wordt vanaf dan extern opgehaald.Voor de 850 mensen die nu gebruik maken van de was-en strijkservice vanuit de wmo, blijft de dienst hetzelfde. Daar gebeurt het wassen en strijken nog thuis.Eerst was het de bedoeling van de gemeente om het wasgoed van alle gebruikers buitenshuis te laten wassen, maar dat besluit is in maart opgeschort, nadat de Wmo-raad fel in actie kwam. Volgens deze adviesraad duurt het langer voor men de was terug krijgt en worden de cliënten op kosten gejaagd."Ze moeten extra kleding en linnengoed kopen, omdat de was om de week wordt opgehaald", aldus interim-voorzitter Klaas Zantingh. Ook met het nieuwe besluit kan de Wmo-raad niet leven. "Dat is een sterfhuisconstructie. En we krijgen erg veel berichten van mensen die zich nu zorgen maken, stel ze moeten volgend jaar wel huishoudelijke hulp krijgen.""Wij zijn een adviesraad", vervolgt Zantingh. "Sinds het voorjaar hebben we niks meer gehoord van de gemeente. En ineens ligt er dit besluit. Of we geïrriteerd zijn? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dit accepteren we van geen kant." De Wmo-raad heeft een open brief geschreven aan het college van b en w.De gemeente Emmen laat in een reactie weten 'niet altijd de adviesraden tevreden te kunnen stellen'. Doorgaan op de oude voet zou een half miljoen euro per jaar extra kosten. Emmen krijgt geld voor huishoudelijke hulp van het Rijk. Dat was eerst rond de één miljoen euro per jaar, dat is nu ongeveer 350.000 euro. Dus moet Emmen bezuinigen.Wethouder Guido Rink lichtte het besluit vorige week toe en sprak van een 'mooi compromis' tussen de gemeente en de aanbieders van deze zorg.De Wmo-raad is ontevreden over de relatie met de gemeente Emmen. "We hebben het afgelopen halfjaar meerdere voorbeelden gehad waarbij er ineens een besluit lag, zonder dat wij om advies gevraagd zijn", aldus Zantingh. "We hebben nu het college gevraagd wat het ervan vindt en wat het van ons verwacht."Het gesprek daarover is gepland op 5 september, na het zomerreces.