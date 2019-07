Minder animo voor de speciale Fiets4daagse-campings

De twee campings zijn te vinden op de sportvelden van sportpark Ezinge in Meppel en bij de wielerbaan in Assen. Beide worden gerund door vrijwilligers van de verenigingen die daar gevestigd zijn. De opbrengst is ook voor deze verenigingen.Vroeger stonden de caravans op verschillende plekken. Maar de afgelopen jaren is het aantal caravans en tenten drastisch minder geworden. Zo ziet Martha Pama van de camping in Assen. "Het is hier wel erg rustig. Vroeger hadden wij vijf keer zoveel staan en bij de Baggelhuizerplas hadden we er nog eens 250 staan."In Meppel is eenzelfde beeld te zien. Alleen is het daar drukker dan in Assen. Geert Pries, inmiddels 84, zwaait daar de scepter. "Vorig jaar hadden we er 130. Daar zijn we nog niet aan toe." Samen met een groep vrijwilligers staan ze de kampeerders op te wachten. "We moeten er nog wel wat bij hebben." In Meppel is inmiddels ook de tent verdwenen waar in het verleden voor de gasten feesten werden georganiseerd. Dat gebeurt nu op het terras van voetbalclub Alcides.De opbrengsten zijn voor de clubs. Vraag is hoe lang je door moet gaan als er steeds minder animo is om te kamperen op het veld. Veel gasten kiezen ook voor een vakantie op een camping in de buurt. "Voor de vereniging is het niet meer nodig", vertelt Pama. "Maar het is ook leuk. We hebben een vaste groep gasten en voor hen zou ik het jammer vinden als we er mee stoppen."Geert Pries denkt dat er wel een oorzaak is. "Ik denk dat we te veel startplaatsen hebben. En er zijn inmiddels heel veel fietsvierdaagses. Dat was jaren geleden niet zo." Daardoor is de spreiding ook groot en is de keus ook veel groter dan in het verleden. "We hebben hier wel 300 eenheden gehad. Dan kon je over de koppen lopen. Tijden veranderen. Daar moeten we het mee doen."De gasten zelf maakt het niet uit. Zij bereiden zich voor op de start morgen. Ondertussen laden ze de accu's van hun fietsen op, spelen kinderen in een tent een spelletje en geniet iedereen van de zon. Een van de vaste gasten heeft de juiste voorbereiding op vier dagen zestig kilometer fietsen gevonden. Het Oostenrijkse gerecht Kaiserschmarren. Dat zijn kleine stukjes pannenkoek met daarover stroop of poedersuiker. "Dat geeft je energie en het is nog heerlijk ook." De start van de Drentse Fiets4daagse is morgen.