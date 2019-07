Singer-songwriter Stijn de Wild uit Meppel scoort met gevoelige nummers

De reden dat De Wild ooit liedjes is gaan schrijven, is heftig. Zijn vader overleed in 2002. "Schrijven is een uitlaatklep voor mij. Ik moest een manier hebben om het van me af te krijgen en kwam er al snel achter dat muziek maken mij daar goed bij hielp."De Wild schrijft vooral nummers over dingen die hij meemaakt of waar hij een mening over heeft. "Dat kunnen liefdesliedjes zijn, of het kan gaan over het verlangen naar huis of mensen die je mist." En dat blijkt succesvol, getuige de winst in de Popsport-finale.Bij Popsport worden jonge, getalenteerde singer-songwriters, bands en dj-producers gecoacht door professionals uit de provincie. "De jury heeft gekeken wie de meeste progressie heeft geboekt, zij waren van mening dat ik diegene was", vertelt De Wild, die Lisa Ploeger uit Gieten, Justin Ripassa uit Emmen, Kim Sturre uit Bovensmilde en Hugo Brent uit Assen achter zich liet."Ik heb veel gehad aan de coaching en ben zeker vooruitgegaan. We zijn vooral bezig geweest met de dynamiek binnen de liedjes en de harmonie; minder eentonig en meer verrassende wendingen zodat de aandacht erbij blijft."De Wild speelt voornamelijk akoestisch gitaar, met af en toe wat elektrisch erbij. "Een beetje vergelijkbaar met Counting Crows." Zijn doel is om professioneel singer-songwriter te worden.Winst in de landelijke finale, waar iedere provincie een artiest afvaardigt, zou een stap in de goede richting zijn. In ieder geval kan hij zich voorlopig verder ontwikkelen. "Door de winst krijg ik nog meer coaching." In september start het landelijke traject.