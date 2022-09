Voedselbanken kunnen ton tegemoet zien van provincie

De Drentse voedselbanken krijgen 100.000 euro van de provincie Drenthe. De coalitiepartijen in Provinciale Staten willen de voedselbanken steunen nu er steeds meer mensen gebruik van maken en de voedselbanken zelf steeds meer moeite hebben de kosten te dekken.

"Het aantal mensen dat aanklopt bij de voedselbanken in Drenthe neemt al enige tijd behoorlijk toe", constateert de PvdA, dat woensdag een breed gesteund voorstel indient om de voedselbanken te steunen. Volgens de PvdA komen de aangekondigde maatregelen voor lage inkomens van Prinsjesdag te laat of zijn ze niet voldoende. "Door de stijgende inflatie en vooral de hoge energielasten komen veel mensen in acute problemen. Zelfs regelmatige en gezonde maaltijden zijn vaak niet mogelijk."