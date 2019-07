2,5 jaar cel en tbs voor poging suïcide by cop

De man was suïcidaal toen hij op 10 oktober in een instelling voor begeleid wonen in Emmen een agent aanviel met twee messen. Hij hoopte dat de agent hem zou doodschieten. De politiekogels verbrijzelden zijn been.Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan poging tot moord, hij wilde iets radicaals doen. Suicide by cop is volgens de rechter een ernstig feit, dat een groot gevoel van onveiligheid heeft veroorzaakt. De persoonlijke omstandigheden van de man op dat moment, doen er volgens de rechter dan ook niet toe.De Assenaar zat tijdelijk in de instelling in Emmen, nadat hij in een instelling in Assen een medebewoner bedreigde met een mes. Hij hoorde op de dag van zijn moordpoging dat hij opnieuw moest verhuizen. De man is autistisch en raakte in paniek. Toen de politie kwam, viel hij een agent aan en stak in op het schild. Hij probeerde ook de agent te raken.De verdachte wilde na zijn arrestatie niet meewerken aan een onderzoek, maar in een eerste rapport staan aanwijzingen dat hier sprake is van psychiatrische problematiek en dat hij middelen gebruikt. Volgens de rechter is er kans op herhaling als hij geen intensieve behandeling krijgt. Ook is hij geneigd terug te vallen op de middelen die hij gebruikte.