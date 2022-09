Ongelijke behandeling wachtende asielzoekers door nieuw inschrijfproces Ter Apel

Dat heeft te maken met de nieuwe systematiek, meldt RTV Noord . Die is ingevoerd toen de opvang in Zoutkamp opende op 10 september met als doel dat het inschrijfproces efficiënter gaat verlopen. Sindsdien krijgen asielzoekers een nummer en moeten ze gemiddeld vijf dagen in Zoutkamp blijven.

De asielzoekers die al weken wachten, zijn verspreid over Nederland opgevangen. Dat is gekomen doordat de opvang in Ter Apel al maanden overvol zit en ongeregistreerde asielzoekers tot 10 september naar crisisplekken zijn gebracht die op dat moment beschikbaar kwamen. Het gevolg: een onoverzichtelijke situatie.

Vanwege de lange wachttijden hebben sommige asielzoekers besloten de crisisnoodopvang te verlaten en zich opnieuw aan te melden in Ter Apel. Ook omdat de omstandigheden in de crisisnoodopvang niet ideaal zouden zijn. Door zich opnieuw in Ter Apel te melden, hopen ze sneller geholpen te worden.

De Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) erkent dat asielzoekers die zich opnieuw aanmelden in Ter Apel terechtkomen in het traject via Zoutkamp. Omdat ze meestal enige tijd in de crisisnoodopvang elders gezeten hebben, is onduidelijk of de uiteindelijke wachttijd korter is dan wanneer ze in de crisisopvang blijven.