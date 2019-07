Dode dieren, tv's en bakstenen gedumpt in Drentse kledingcontainers

"Wij herkennen dit probleem zeker. Het is iets waar we dagelijks mee te maken hebben", beaamt Reggie Silanoe, bedrijfsleider van sorteerbedrijf Sympany in Assen. "Het is soms echt niet prettig. We komen bijvoorbeeld bakstenen, televisie's, accu's en resten van wietplantages tegen. Maar ook dode dieren, zoals honden, karpers, ganzen en eenden. Je kan wel voorstellen dat het gaat rieken bij een temperatuur van dertig graden."De illegale dumpingen hebben tot gevolg dat de ingezamelde kleding soms niet meer geschikt is om opnieuw te dragen. "Het afvalpercentage in onze kledingcontainers is de laatste jaren van zo'n 8 procent gestegen naar 12 tot 15 procent", zegt Silanoe. "Zo kan er steeds minder kleding worden gedoneerd aan de projecten in Afrika."Ook voor Sympany zelf zijn de dumpingen nadelig. "Wij moeten dit terugkoppelen naar de gemeente, want die vraagt een vergoeding voor de aanbestedingen en dat loopt op van 10 tot 41 cent", legt Silanoe uit. "Wij moeten het afval bovendien verwerken. Hoe meer wij betalen, hoe minder er uiteindelijk overblijft voor de goede doelen die Sympany ondersteunt."