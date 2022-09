Schelden doet geen zeer, en een grapje moet kunnen.... Toch?

Dag in dag uit nageroepen worden, "Hey kip! Kippenbotje!" Gekakel dat je achtervolgt over straat, op het station, op het schoolplein. 'Hey, vissebek!', gepaard met semi-grappige teksten op populaire liedjes uit de Top 40. Of tijdens de gymles regelmatig uitgemaakt worden voor sprinkhaan, klasgenootjes die je op de gang even een duw geven of je pootje proberen te haken. Vaak is het overduidelijk dat het hier om pestgedrag gaat.

Soms is pestgedrag subtieler. Een grapje dat net te vaak gemaakt wordt, 'is het koud daarboven?'. Of verschillende grapjes, maar dan wel steeds tegen of over dezelfde persoon. Of grapjes waarmee je -vaak onbedoeld- iemand, of een groep, uitsluit. Ken je die mop over het domme blondje? Vandaag is de aftrap van de Week tegen pesten. Het thema: 'Grapje! Moet toch kunnen?!'.

Samen lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Met de nadruk op samen, want wat als er iemand is die dat ene grapje helemaal niet zo grappig vindt? Juist aan het begin van het schooljaar is het belangrijk verbondenheid te vinden in de groep, om de samenhang en het sociale proces in de klas te bevorderen.

Drentse scholen

In heel Drenthe worden verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van de Week tegen pesten. Ook in Hoogeveen is veel aandacht voor het onderwerp. Djamilla Eleveld is daar jeugdmaatschappelijk werker: "We gaan met alle basisscholen in de gemeente stoepkrijten. Het is de bedoeling dat er op elk schoolplein een groot hart gemaakt wordt, en dat de kinderen die dan zelf mogen gaan vullen met tekeningen, teksten, wat ze willen."

Het stoepkrijten is natuurlijk leuk, maar geen doel op zich. Eleveld: "De leerkrachten en wij als schoolmaatschappelijk werkers gaan dan naar de scholen toe en tijdens het kleuren met de kinderen in gesprek. En dan praten we niet alleen over pesten, maar ook over de tegenhanger: aardig zijn, vriendelijkheid." Van de stoepkrijtharten worden uiteindelijk foto's gemaakt die in een grote collage bij elkaar komen.

In Assen wordt morgen een 'Buddy Bench' onthuld op Kindcentrum Het Octaaf. Het regenboogkleurige bankje op het schoolplein is bedoeld voor kinderen die niet durven te vragen of ze mee mogen spelen met iemand. Als ze dan met iemand willen spelen, dan kunnen ze op dat bankje gaan zitten, en dan kunnen de andere kinderen aansluiten en zo kunnen ze samen iets leuks bedenken om te doen.

Jarenlange invloed

"Voor een kind kan een klein grapje of pesterijtje heel veel betekenen", legt Eleveld uit. "Pesterijen kunnen heel kwetsend zijn, en een kind jarenlang achtervolgen. Het heeft invloed op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld."

Of pesten ooit helemaal uit te bannen is, daar heeft Eleveld geen antwoord op: "Ik weet niet of dat kan. Pesten heeft te maken met verschillende dingen. Het kind dat pest kan dat doen uit onzekerheid, dan is het kind zelf onzeker en projecteert dat op een ander. En daardoor voelt de pester zich weer zekerder over zichzelf. Soms wordt er gepest uit jaloezie. Sommige kinderen moeten echt nog leren om aardig en vriendelijk te zijn, die krijgen dat door omstandigheden vanuit huis niet mee."