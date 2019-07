Zeldzame roze sprinkhaan laat zich zien in Drenthe

De zeldzame roze sprinkhaan is opgedoken in Drenthe. Marcel Bruinenberg ontdekte het insect in zijn voortuin in De Wijk.

"Ik was wat dode planten aan het opruimen voor de groene container en toen zag ik de sprinkhaan zitten", vertelt Bruinenberg, in het dagelijks leven manager van Lifelines, de grootste data- en biobank van Nederland. "Ik had direct door dat dit heel bijzonder was. In plaats van een roze olifant had ik een roze sprinkhaan."Het opmerkelijke diertje bleef geruime tijd rustig in de tuin zitten. "Ik heb mijn buurman nog kunnen roepen om ook te komen kijken", zegt Bruinenberg. "Uiteindelijk ging de sprinkhaan weer verder. Ik heb hem z'n gang laten gaan. Ik hem het diertje niet willen vangen."Roze sprinkhanen zijn een zeldzaamheid. Hun verkleuring is het gevolg van erythrisme, een afwijking die lijkt op albinisme. Ze vallen door hun slechte schutkleur snel ten prooi aan roofdieren.