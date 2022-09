Drinkwaterproductie in Drenthe onder druk: 'Vraag neemt toe'

Voor 2030 moet er actie ondernomen worden in Drenthe om overal drinkwater te kunnen blijven leveren. Op andere plekken in Nederland, zoals in Groningen, zijn direct maatregelen nodig om voldoende drinkwater te garanderen.

De vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) slaat vandaag alarm. "De beschikbaarheid van water voor de drinkwatervoorziening staat echter onder druk. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de drinkwaterbronnen", stelt Vewin-voorzitter Peter van der Velden.

Verontreiniging van drinkwaterbronnen ziet Vivienne Frankot, interim-directeur van WMD ook in Drenthe gebeuren. "Dat zie je het duidelijkst in Noord-Bargeres. Dat komt uit verschillende hoeken: landbouw, industrie maar ook huishoudens." Slechtere waterkwaliteit betekent extra werk in het produceren van drinkwater. Frankfort: "Daardoor zijn aanvullende zuiveringen nodig en hebben we productieverlies."

Meer water nodig

Naast kwaliteit is kwantiteit van het water ook een steeds groter probleem. Net als in de rest van Nederland worden er in Drenthe komende jaren veel nieuwe huizen gebouwd. Daarnaast stijgt het watergebruik. "We zien dat de huishoudelijke vraag is toegenomen, de vraag nam de afgelopen jaren juist af. Waardoor dat komt is moeilijk te zeggen. Dat kan het weer zijn geweest of corona", zegt Henk Brink, manager Strategie en Kwaliteit bij WMD. Ook de vraag van bedrijven ziet Brink toenemen.

Omdat het aanboren van nieuwe waterbronnen en het bouwen van de benodigde installaties langetermijnprojecten zijn, wordt er nu aan de bel getrokken door de waterbedrijven. "Nederland is compleet ingeregeld, daarin zaken veranderen is ingewikkeld. Het is een complexe zoektocht", zegt Brink. "Er zit genoeg water in de bodem, maar het er uithalen heeft invloed op de omgeving. Je moet altijd met bestaande belangengroepen in gesprek. De ene keer is dat de landbouw, de andere keer natuur."

En er wordt flink wat overlegd, want de investeringen nemen flink toe om water te kunnen blijven leveren. "Toen ik hier vier jaar geleden begon hadden we een investeringsopgaven van 10 á 12 miljoen, inmiddels is dat 36 miljoen. Dat betekent een enorme opgave", zegt Frankot. Maar waar gebouwd en gepompt wordt, zijn vergunningen nodig. De waterbedrijven willen meer ruimte als het gaat om vergunningverlening.

Water vanzelfsprekend?

Mocht het verkrijgen van nieuwe vergunningen, of het uitbreiden van bestaande stil komen te liggen, ontstaat er een probleem. Brink: "Collega's in andere provincies zien nu dat het gewoon echt niet lukt om tot meer winning te komen. Dat moeten we hier voorkomen."

Wat gebeurt er als er de komende jaren niet meer ruimte ontstaat voor WMD om water op te pompen? "Dat is een gewetensvraag. Ik zou zeggen, we blijven doorpompen, dan maar buiten de vergunning om. Maar dan ben je illegaal bezig. We moeten nu met elkaar voorkomen dat wij tegenover de vergunningverlener (overheid, red.) komen te staan. In Drenthe zien wij ook dat goed gaat", zegt Brink.