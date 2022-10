Heemschut is tegen sloop Nicolaï-flats Emmermeer: 'Doodzonde'

Elles Dost, bestuurder van Lefier, zegt dat de woningbouwcorporatie inderdaad besloten heeft twee van de vijf flats te gaan slopen. "Ze zijn technisch af, door betonrot. We hebben al balkons moeten versterken die daardoor onbetrouwbaar waren geworden. Er is asbest in verwerkt. Als je al zou willen renoveren en verduurzamen, moet dat buitenom en dan tast je het aangezicht van de panden ingrijpend aan." Lefier wil liever investeren in levensloopbestendige woningen. "Deze huizen hebben zulke ongelukkige en gedateerde plattegronden, daar wil niemand meer in wonen." Dost zegt de stedenbouwkundige structuur van hoog- en laagbouw in de wijk in stand te willen houden. Ook is aan Heemschut gevraagd of zij wil adviseren over het aanbrengen van architectonische elementen in de nieuwbouw, die zullen verwijzen naar de ontwerpen van Nicolaï.