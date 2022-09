Coevorden leidt vrachtverkeer om de stad heen naar het Leeuwerikenveld

Maar er liggen meerdere obstakels voor een volledig rondje: zo moet de verlenging van de ontsluitingsweg over twee kanalen en een treinspoor. Daarbij moet het NAVO-terrein omzeild worden en loopt de nieuwe rondweg straks een stukje door het buitenland: over de Brookdiek in het Duitse deel van het internationale Europark.

"Daar hebben we nog een aardig viaduct voor nodig", denkt wethouder Huizing. "Over die zuidelijke rondweg zijn we ook al in gesprek met onze Duitse buren en die juichen dat plan zeer toe, maar we zitten nu in de fase waarin we het plan onderzoeken. Het gaat nog wel een aantal jaar duren voordat dat rond is."