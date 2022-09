Wat vind jij: Ik app mensen niet als ik weet dat ze aan het rijden zijn

Een nieuwe campagne om appen achter het stuur of op de fiets tegen te gaan, richt zich ook op de afzenders van berichten. Die houden er vaak geen rekening mee dat degene die zij appen onderweg is.

Onderzoek van Motivaction in opdracht van het ministerie van Infrastructuur wijst uit dat een op de drie Nederlanders er bij het versturen van berichten geen rekening mee houdt of de ontvanger onderweg is. Bij jongeren is dat zelfs de helft. Dat terwijl negen op de tien ondervraagden best weet dat afleiding een belangrijke oorzaak is van ongelukken.