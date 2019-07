Koningspaar bezoekt Hoogeveen, Meppel, Veeningen en Dwingelderveld

Tijdens hun bezoek gaan de koning en koningin langs bij initiatieven van bewoners en ondernemers die de leefbaarheid in het gebied vergroten. 'De verbindende aanpak staat centraal', valt te lezen in de officiële aankondiging.Het koninklijk paar wordt om 10.00 uur in Hoogeveen ontvangen door Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. In Hoogeveen wordt gesproken met oprichters en deelnemers van De Smederijen, waar bewoners samen plannen smeden voor een beter leefbare buurt.Ook komt Jong Hoogeveen aan bod, een project waarin wordt ingezet op gezond, veilig en schuldenvrij opgroeien. Het bezoek van Hoogeveen eindigt met een rondleiding in de Fokker-fabriek.In Westerveld krijgen Willem-Alexander en Máxima uitleg van Natuurmonumenten over het Dwingelderveld. Daarna volgt een bezoek aan ASTRON.Initiatiefrijk De Wolden staat centraal in Veeningen, het subsidieprogramma voor inwonersinitiatieven van gemeente De Wolden. Centrumplan 't Groene Hart wordt als voorbeeld van zo'n initiatief uitgelicht.Zijne en Hare Koninklijke Hoogheid eindigen hun streekbezoek in Meppel. Eerst wordt een kijkje genomen in de opgeknapte jaren '50-wijk Haveltermade. Een ouder echtpaar vertelt over de veranderingen in de wijk. Ook de wijkagent en deelnemers van het internationaal eetcafé komen aan het woord.Daarna wordt koers gezet naar het centrum, waar de dag wordt afgesloten in de Grote Kerk.