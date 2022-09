Voedselbanken blij met 100.000 euro: 'Al heb ik dit volgende week weer nodig'

De voedselbanken in Drenthe zijn ontzettend blij met de steun van de provincie. In totaal wordt er 100.000 euro verdeeld over de Drentse voedselbanken. Nu de vraag naar voedsel groeit, maar de toevoer afneemt, kunnen de voedselbanken het geld goed gebruiken.

Het geld is volgens Tinus Ensing van de voedselbank Hart van Drenthe, een stap in de goede richting. "Het is een mooi bedrag en wij zijn blij met elke euro die hier binnenkomt", vertelt hij. "Maar als we het bedrag delen door het aantal voedselbanken in Drenthe, dan blijft er een bedrag over waar ik deze week veel aan heb, maar volgende week heb ik dat bedrag weer nodig."

Wisselende reacties

Ton Sleeking van voedselbank Meppel is blij met het geldbedrag. Hij ziet het aantal klanten stijgen en tegelijkertijd is er minder voedsel beschikbaar om alle monden te voeden. "Als ik kijk naar wat we normaal gesproken inkopen, dan helpt dit bedrag ons dit jaar wel uit de brand."

Ensing benadrukt hoe hoog de nood is bij de voedselbanken. "Ik vraag weleens aan mensen of ze kinderen hebben die ze moeten voeden. Als ik dan vertel dat ik er 600 heb, die ik elke week moet voorzien van eten, dan komt dat wel aan. Maar ik ben blij dat wij hier mensen in de politiek hebben, die de noodzaak inzien."

Richard Coenrady onderschrijft dit gevoel. Hij is voorzitter van de voedselbank in de gemeente Noordenveld. "Vanaf 1 november gaan huishoudens minder betalen voor hun energierekening, maar we denken dat er alsnog een toename in het aantal afnemers zal zijn."

Ruimere norm voor de voedselbank

Coenrady vertelt dat de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland de landelijke norm om in aanmerking te komen voor een voedselpakket heeft verruimd. Dit betekent voor de voedselbank dat er een grotere groep mensen gebruik zal maken van voedselhulp. "De voedselbanken kampen met een tekort aan producten. Dat tekort neemt alleen maar toe als er meer mensen komen. Het geld dat nu vrijgekomen is, is daarom absoluut welkom. We willen graag iedereen helpen, maar dat kan alleen als er voldoende voedsel is."

Met het geld willen de voedselbanken graag de voorraad aanvullen. "Het is voor ons vooral lastig om aan verse producten te komen. Denk aan groente, fruit, vlees en zuivel. Ook verzorgingsspullen zijn welkom. Maandverband en tampons zijn best wel duur, maar vrouwen hebben het wel echt nodig", vertelt Coenrady.

Hart voor het werk

Ensing vertelt dat hij pas sinds dit jaar coördinator is bij de voedselbank Hart van Drenthe. Bij zijn sollicitatie werd hem verteld dat het werk hem ongeveer 8 tot 10 uren in de week zou kosten. Hij lacht en vertelt dat het hem in werkelijkheid 8 tot 10 uren per dag kost, maar dat is naar eigen zeggen niet erg. "Mensen zijn me zo dankbaar, dan is het die fulltimebaan helemaal waard."

Coenrady sluit zich hierbij aan. "We zorgen er altijd voor dat we de toestroom aankunnen. We kunnen onze kop wel in het zand steken, maar daar schieten we ook helemaal niets mee op."