Zoek het uit! - Stond er echt een galg op de Galgenberg?

Beetje lugubere naam, de Galgenberg, en Dinus Luning uit Ruinen wil dan ook graag weten wat er waar is van de geruchten dat er vroeger daadwerkelijk een galg op de berg stond.De Galgenberg bij Ruinen is niet de enige heuvel met deze naam. Er zijn meer prehistorische grafheuvels met die naam bij Anloo, Balloo, Sleen, Westerbork en Donkerbroek (in Friesland). Allemaal ligen deze ver van de dorpskern en op of vlakbij de markegrenzen, veelal aan doorgaande wegen. Afgezien van Noordenveld had elk dingspil een Galgenberg, volgens de informatie uit het Drents Archief.In het Drents Archief vinden we ook wat aanvullende informatie over de Galgenberg tussen Ruinen en Pesse: "Gelegen ten westen van Anholt, nabij de grens met Ruinen. Vermeld op de Franse kaart (1811-1813). Naar aanleiding van de vondst van een laatneolithische beker en een amfoor in de heuvel door H.J. Popping in 1932 werd een restant van de heuvel in 1951 opgegraven door W. Glasbergen. Daarbij werden nog de resten van een paalkrans uit de Midden-Bronstijd gevonden."Een grafheuvel in de prehistorie dus, maar wanneer werd het een galgenberg? Anno 1139 was Ruinen een Hoge Heerlyckheid . Otto van Runen kreeg in dat jaar de rechten van het Bisdom van Utrecht. De heren van Ruinen hadden een eigen herenbank in de kerk, het was een tijd waarin Ruinen zijn eigen wetten en rechtspraak had. Men mocht hier zelfs de doodstraf uitvoeren. En dat gebeurde dan ook.En wel op de grafheuvel die langs de postkoetsroute lag, iets buiten het dorp. Iedereen die langs deze doorgaande weg kwam had zo het zicht op de Galgenberg. Op die manier was het meteen een mooie herinnering aan iedereen om je maar vooral aan de wet te houden!Loop jij zelf ook wel eens ergens tegenaan waarvan je denkt, hey, hoe zit dat eigenlijk? Stuur je vraag dan eens in naar Zoek het uit! Voor je het weet gaan wij op zoek naar het antwoord.