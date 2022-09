Veenhuizen wil voorop lopen met duurzaamheidsdoelen

Deze doelen zijn in het leven geroepen om van de wereld een mooiere plek te maken, zo legt Anita van der Noord uit. Als gemeenteraadslid in Noordenveld houdt ze zich bezig met de ontwikkelingsdoelen die gesteld zijn. Ook de provincie Drenthe heeft zich aan deze doelen verbonden.

Volgens Peter Holtrop, facilitair manager bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Veenhuizen, is het eenvoudig om enkele doelen in de praktijk te brengen. "Zo zijn wij al 10 jaar bezig met het tegengaan van verkwisting in de verschillende gevangenissen", zegt hij. "We hebben een bedrijf waar jaarlijks meer dan 100 miljoen euro van de belastingbetaler in omgaat, dan heb je ook een maatschappelijke taak."