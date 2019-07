MH17-nabestaande: 'Ik hoop dit nooit meer mee te maken'

Nabestaande slachtoffers MH17-ramp opgelucht: 'Dit had ik niet meer verwacht'

Neef MH17-slachtoffers uit Roden vindt onderzoeksresultaten mager

Een jaar na MH17: ter nagedachtenis aan de familie Van der Linde-Palm

Het vliegtuig met vluchtnummer MH17 is neergestort. Aan boord waren 298 mensen, onder wie Erla Palm, Rob van der Linde en hun kinderen Merel en Mark uit Roden.Het vliegtuig stortte neer in Oost-Oekraïne. Henk Palm, de neef van Erla Palm, kan het zich nog goed herinneren. "Het was op een donderdag. 's Avonds om half 9 kreeg ik een telefoontje. Normaal heb ik mijn telefoon altijd aan, maar nu had ik hem overdag uit."Een familielid van Palm probeerde hem te bereiken. Toen Palm opnam hoorde hij: Ze zaten erin. "Nou dan weet je genoeg", vertelt Palm.Zes weken na het neerhalen van vlucht MH17 werden de lichamen van Erla Palm en haar gezin gevonden. Henk Palm vertelt over de uitvaart: "je ziet twee lijkwagens met vier kisten. Dat was heel apart. Ik hoop dat nooit meer mee te maken."Een BUK-raket heeft het vliegtuig uit de lucht geschoten. Een gigantisch onderzoek volgt. Wat is er gebeurd en wie is hiervoor verantwoordelijk? Op 19 juni van dit jaar is bekend gemaakt dat er vier mensen vervolgd worden voor het neerhalen van het vliegtuig.Of dit echt gaat gebeuren, betwijfelt Henk Palm. "Zolang Poetin er zit, komt er niets uit. En daarna is het waarschijnlijk verwaterd. Maar dit heb ik van het begin af aan al gezegd."Als er toch een verontschuldiging komt, zou dat mooi zijn vindt Palm. ''Van de week dacht ik er nog even aan en het gemis blijft altijd. Het zou fijn zijn als de onderste steen boven water komt, maar je krijgt er niemand mee terug."