Leeuwin Tia dood na gevecht in Wildlands

In dierentuin Wildlands in Emmen is leeuwin Tia gisteren dood gevonden. Het bijna 16-jarige dier stierf na een gevecht, waarschijnlijk met de nieuwe mannetjesleeuw Jafar.

Sinds vorige maand loopt de 12-jarige Jafar in de dierentuin rond. "De leeuwengroep van het dierenpark zit midden in het introductieproces van een nieuwe man", zegt Wildlands. "Stap voor stap is hij bij de leeuwinnen geïntroduceerd. Zo'n kennismakingstijd kan bij deze roofdieren erg lang duren en is zeker niet zonder risico's."