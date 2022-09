Gewonde bij 'incident' in Assen, verdachte nog spoorloos

Aan de Gouwe in Assen is vanmiddag een man gewond geraakt. Bij de meldkamer kwam een melding van een steekincident binnen, maar de politie kan nog niet bevestigen of er daadwerkelijk iemand is neergestoken.

"Er is een incident geweest, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk", zegt een woordvoerder. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is.