Vriendschapsbankje in Assen onthuld, maar: 'Het is de bedoeling dat het leeg blijft'

De nieuwe zitplek is onderdeel van de Week tegen het pesten, die gisteren is afgetrapt. Deze week schenkt de school extra aandacht aan het voorkomen van pesten. "Maar we zijn het hele schooljaar natuurlijk ook bezig om te zorgen dat kinderen niet pesten en weten wat ze moeten doen als ze gepest worden", vertelt directrice van de school, Elsje Sterker. "We leren de kinderen dat alles wat je aandacht geeft groeit. Ons doel is daarom om te focussen op gewenst gedrag: het sluiten van vriendschappen. Want het bankje moet ervoor zorgen dat kinderen met elkaar gaan spelen."