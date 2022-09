Molukse stichting en scholengemeenschap werken samen voor beter onderwijs

Een delegatie van de Molukse stichting was vandaag op de locatie Lariks om de overeenkomst te ondertekenen. "We zijn enorm vereerd met deze samenwerking", vertelt bestuursvoorzitter Alice Vellinga van de scholengemeenschap.

Het project wordt ondersteund door een Asser werkgroep. Antis Marijanan uit de Molukse gemeenschap is sinds enkele jaren in gesprek met de scholengemeenschap om het onderwijs op de eilandengroep naar een hoger plan te tillen. "We zijn heel blij dat we eindelijk deze stap hebben gezet", vertelt Marijanan. "Assen is een gemeente met een groot aantal Molukse inwoners. En er zitten veel leerlingen met een Molukse achtergrond hier op school."