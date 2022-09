Groningenveld komend gasjaar op 'waakvlam', opslag Norg verder gevuld

Het was al langer bekend dat het kabinet de gaskraan wil dichtdraaien, maar door de oorlog in Oekraïne en het tekort aan gas als gevolg daarvan, ontstonden veel onzekerheden. Volgend najaar, en uiterlijk 2024, wil het kabinet de gaskraan helemaal dichtdraaien. Maar Vijlbrief houdt hierbij nog een slag om de arm: de winning uit het Groningenveld kan naar nul "als de geopolitieke situatie het toelaat".

De harde belofte dat het gasveld dan dichtgaat wilde het kabinet steeds niet maken, mede vanwege de oorlog in Oekraïne. Wel benadrukt het kabinet steeds dat het een allerlaatste optie zou zijn, mocht Nederland wat betreft gaslevering in de problemen komen.

Maar sluiting van het veld is ook afhankelijk van andere voorwaarden, zoals de inzet van de gasopslagen Norg en Grijpskerk. "Door in de zomer zo veel mogelijk pseudo-Groningengas op te slaan in de gasopslag Norg kan de gaswinning uit het Groningenveld zo veel mogelijk worden geminimaliseerd." Het kabinet verwacht dat de Drentse gasopslag aan het eind van het huidige gasjaar gevuld is met ongeveer 5,3 miljard kuub gas. Dat is meer dan waar transporteur Gasunie in januari van uitging en ook meer dan wat tien dagen geleden nog werd geadviseerd. Nu zou er ongeveer zo'n 4,8 miljard kuub gas zijn opgeslagen.