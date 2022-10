Hier gaat de provincie volgend jaar 350 miljoen euro aan uitgeven

Die 30 miljoen is niet alleen bedoeld voor de bus of trein. Zo gaat het geld onder meer ook naar een lobby voor een snellere verbinding met de Randstad en naar een lobby voor vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van de Nedersaksenlijn.

Voor het klimaat en de Drentse economie wordt 9 à 10 miljoen euro uitgetrokken. Van bijna 10 miljoen euro voor het klimaat is 3,4 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van waterstofprojecten, 4 miljoen voor energieneutraal wonen en er is nog 2 miljoen euro voor de energietransitie.

Het meeste geld dat voor de Drentse economie en werkgelegenheid is, is bedoeld voor het creëren van een goed vestigings- en ondernemersklimaat. Daar is zo'n 5 miljoen euro voor gereserveerd. Dit is onder meer bedoeld om de kleine en middelgrote bedrijven te steunen, maar ook voor het versterken van de economische samenwerking met Duitsland. Nog eens 2 miljoen euro is voor de vrijetijdseconomie en om Drenthe toeristisch op de kaart te zetten.