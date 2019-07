Maansverduistering het best te zien in het zuiden van Drenthe

"De maan komt rond 22.00 uur op en is te zien zodra die boven de horizon is. Ik zou adviseren tegen een uur of elf naar buiten te gaan", zegt Theo Jurriens, astronoom van de Rijksuniversiteit Groningen.Vanavond is er sprake van een gedeeltelijke maansverduistering. Daardoor lijkt het alsof er een hap uit de maan is genomen."De zon draait om de aarde. Af en toe gebeurt het dat de aarde, maan en zon precies op één lijn staan. Als de aarde tussen de zon en maan in staat, heb je een maansverduistering", legt Jurriens uit. "Als de maan tussen de zon en de aarde in staat, is er een zonsverduistering.Of de maansverduistering goed te zien is hangt af van de bewolking. De hele dag ligt er een flink wolkendek boven Drenthe. "Geleidelijk aan gaan er wel wat gaten in het wolkendek ontstaan", zegt weerman John Havinga."Dat mogen we vanmiddag verwachten en het proces zal zich vanavond doorzetten. Later op de avond is er vooral in het zuiden van Drenthe kans op opklaringen."De maan krijgt vandaag sowieso al meer aandacht dan normaal. Het is vandaag precies vijftig jaar geleden dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins aan hun reis naar de maan vertrokken.Het geeft ook voor Jurriens een speciaal tintje aan de verduistering. Waar hij zelf gaat kijken weet hij nog niet, voor Drenten heeft hij wel een tip. "Maak een uitstapje naar de VAM-berg, dan kun je hem prachtig zien."