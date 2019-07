Ontwerper stationshond: ‘Uiteindelijk komt alles goed met Mannes’

VVD Assen liet gisteren weten zich zorgen te maken over de toegangspoort van Assen en stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij constateerde dat Mannes’ vacht wordt ontsierd door witte strepen. "Volgens enkele fervente doe-het-zelvers lijkt het erop alsof op sommige plekken kale of schrale plekken zitten", schrijft fractievoorzitter Martin Rasker in een brief aan B&W.“Het gaat om de ‘huid'", antwoordt Niho op de vraag wat er aan de hand is. “Er is een soort ‘valende werking’ in gang gezet door de weersomstandigheden. Dat was wel verwacht door ons, maar wat er nu bovenop is gekomen, zijn een soort kalkachtige afzettingen in de vorm van strepen die het houtwerk ontsieren.” Niho had deze problemen niet voorzien. “Ik heb de indruk dat er veel kalk in het water van Assen zit. Daar moeten we dus wat aan doen.”Ontwerper Niho heeft een onderhoudsadviseur de opdracht gegeven om de strepen te verwijderen en er vervolgens een betere afwerende coating op te smeren. “Hij had het over nanocoating. Dat klinkt mij als muziek in de oren, want dat betekent dat we met kalkafzetting de komende tijd geen problemen zouden hebben.” Niho zegt dat het kunstwerk deze maand nog wordt behandeld.De ontwerper zegt dat jaarlijks onderhoud gepleegd moet worden, maar vraagt zich nu af of dat misschien vaker moet gebeuren, “om hem in ieder geval te controleren en desnoods kalkafzettingen te verhelpen.”Mannes heeft niet alleen met kale plekken te maken. Op het moment heeft hij ook problemen met het stoom afblazen. De straatwerkzaamheden om hem heen zijn daar schuldig aan. “Er zitten allemaal gevoelige zenders onder. Dus als straatwerk wordt verwisseld, moeten we toch weer op komen opdraven om de zenders te herstellen.”De inmiddels door de Assenaren omarmde hond zal in de toekomst weer reizigers kunnen verwelkomen. "De komende tijd zijn er allemaal van deze kinderziektes, maar uiteindelijk komt het allemaal goed", zegt Niho.