Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Nieuw-Weerdinge

Bij een pluimveebedrijf in Nieuw-Weerdinge is vogelgriep vastgesteld. De ruim 200.000 vleeskuikens worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. Het is waarschijnlijk de ernstig besmettelijke versie waar de dieren heel ziek van kunnen worden, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Volgens de Rijksoverheid liggen er in de 1-kilometerzone om het bedrijf geen andere pluimveebedrijven. Binnen drie kilometer zijn wel zes dezelfde soort bedrijven gevestigd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt de dieren van die zes bedrijven in de omgeving de komende twee weken intensief in de gaten om vogelgriep op te sporen. Binnen tien kilometer van het Drentse bedrijf liggen in totaal 24 andere boerderijen met pluimvee. Overal geldt nu een ophok- en afschermplicht.