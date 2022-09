Eerst met zijn vijven gezellig op de leeuwenberg, daarna krijgt leeuw Tia ruzie en gaat ze dood

"En het klinkt misschien heel stom, maar dit betekent helemaal niets voor het introductieproces. We gaan gewoon door met introduceren zoals we de afgelopen weken bezig waren." Een risico als in de nacht van zaterdag op zondag is namelijk niet uit te sluiten. Nooit. Het kan zelfs nog met een andere leeuw in Wildlands gebeuren. "Dat is helaas niet uit te sluiten."

Dat het zo kan omslaan, komt omdat het dieren zijn. Wilde dieren. Roofdieren. Vandaag, maar ook gisteren, ziet het er alweer rustig uit bij de leeuwen. De troep leeuwen loopt weer samen. Van een gedragsverandering bij de leeuwen is weinig te zien, constateert Wijshake. Hoogstens dat ze iets rustiger zijn. "Je denkt altijd zelf vanuit het menselijke hoofd dat ze wel wat voelen." Opnieuw: het zijn dieren. "Ze kunnen niet praten en laten het niet heel erg zien."

Jarenlang proces

De 12-jarige leeuw Jafar kwam begin vorige maand vanuit Frankrijk aan in Emmen. Het kan soms wel jaren duren voordat een nieuwe leeuw helemaal in een groep opgaat. "We zijn nu bijna twee maanden verder in de introductie." Een introductie met zo nu en dan wrijving in de groep. "Bij de meeste schermutselingen die plaatsvinden tussen hem en de leeuwinnen, ging het om Tia."

Tia was de oudste damesleeuw in Wildlands. Bijna 16 jaar. "Als moeder van de groep sprong ze weleens voor de jongere dames in de bres. Als er wrijving was, was het tussen haar en Jafar."