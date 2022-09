Roy Meijer uit Witteveen overhandigt met 30 boeren manifest in Brussel

De twee jongerenorganisaties maken zich zorgen over de toekomst van jonge boeren in België en Nederland. "5 tot 10 procent van de boeren in Nederland is jonger dan 35 jaar. Die zijn na een aantal jaar verantwoordelijk voor de voedselproductie. Die moet je dus zien vast te houden, terwijl nog geen 15 procent van de boeren iemand heeft om de boerderij over te nemen."