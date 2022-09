Full Colour Festival in Emmen stopt ermee

Daardoor dreigen de inkomsten de komende jaren af te nemen. Omdat het bestuur van de stichting ook geen vrijwilligers kan vinden voor vrijgekomen bestuursfuncties, wordt nu de stekker eruit getrokken. Daarnaast concluderen de overgebleven bestuursleden dat het doel van het Full Colour Festival minder actueel is. Volgens hen is de multiculturele samenleving tegenwoordig geïntegreerd in onze huidige maatschappij.

Het Full Colour Festival was een festival dat in het teken stond van muziek, dans en eten van over de hele wereld. In de hoogtijdagen trok het evenement tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers naar de binnenstad van Emmen. Maar de organisatie kampte de afgelopen jaren met een tekort aan vrijwilligers. In 2019 kon het kleurrijke festival nog ternauwernood doorgaan, omdat zich nauwelijks nieuwe vrijwilligers aanmelden. Corona zorgde er de afgelopen jaren voor dat het niet makkelijker werd. Nu gooit Stichting Earth de handdoek in de ring.