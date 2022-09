Meer dan 200 paarden en zelfs konijnen op natte Rodermarktdinsdag

Regen en kou weerhield enkele marktkooplieden vanochtend naar Roden te komen, maar de aanvoer van paarden op de Rodermarkt is prima te noemen. Liefst 217 stuks vee stond vanochtend in hartje Roden. En er was al vroeg handel.

Marktmeester Albertus Lieffering is dan ook tevreden. "Zeker, vroeger hadden we meer aanvoer maar dit is al boven verwachting", zegt hij. Met het oog op het slechte weer en de teruglopende aanvoer op markten in Drenthe, ging hij uit van zo'n 125 paarden. "Maar vanochtend kwam er steeds meer bij. Er moesten zelfs extra kettingen worden gehaald."

De markt begon rond een uur of zes, maar daarvoor was het in café 't Olde Posthoes in Roden al gezellig druk. De kroeg van Albert Ananias vormt jaarlijks de uitvalsbasis voor menig handelaar. Naast paarden en pony's, werd er dit jaar voor het eerst ook in konijnen gehandeld. Ananias had voor zijn kroeg speciaal plek gemaakt zodat jonge handelaartjes hun aaibare beestjes konden verkopen.

1 aanhouding volgt nog

Op de traditionele persconferentie in Het Wapen van Drenthe was de stemming goed te noemen. Zo wist Harry Prak namens de politie te vertellen dat de Rodermarkt rustig was verlopen. Slechts twee aanhoudingen, één op zaterdag- en één op de maandagnacht. Voor het eerst maakte de politie gebruik van cameratoezicht en dat is volgens Prak goed bevallen. "Door de bewegingen van bepaalde groepen te monitoren, hebben we problemen kunnen voorkomen."

Daarnaast leidt het cameratoezicht nog tot de aanhouding van één persoon, zegt Prak. "We hebben iemand op beeld die we vermoedelijk één dezer dagen nog gaan aanhouden. Daarmee komt het totaal op 3."

Geluk met de parade

Peter Hut - namens Volksvermaken Roden verantwoordelijk voor de warenmarkt - zag hoe enkele martkooptlieden vandaag niet op kwamen dagen. "We hadden 225 aanmeldingen, maar niet iedereen was er. We hebben zeker 25 lege plekken. Dat komt door het weer."