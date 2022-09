Rodermarkt van start met ouderwets handjeklap

Honderden paarden, pony's en tientallen handjeklappende handelaren. De Rodermarkt is vanochtend al vroeg begonnen.

Sinds half zes worden er paarden en pony's aangevoerd naar het centrum van Roden, waar handelaren ouderwets aan het handeldrijven zijn. Ondanks het slechte weer, ziet de aanvoer van de paarden er goed uit. Later vanochtend gaat ook de warenmarkt open.

De Rodermarkt is traditiegetrouw het hoogtepunt van de Rodermarkt Feestweek. Al sinds vrijdag zijn er verschillende evenementen in het dorp. Morgen wordt de week afgesloten met de kortebaandraverijen in het centrum van Roden.