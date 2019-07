Opnieuw dreigbrieven verstuurd naar betrokkenen bouw windmolenparken

Politie doorzoekt woning in onderzoek windmolenterreur

Via haar Twitteraccount laat Politie Groningen weten dat er geen mededelingen worden gedaan over het aantal verstuurde dreigbrieven, wie de personen zijn die de brieven hebben gekregen en wat er precies in de brieven staat. "Die brieven maken deel uit van ons onderzoek", meldt de politie.Eerder vandaag werd al bekend dat de politie een woning in Emmen doorzocht in verband met het onderzoek naar de zogeheten windmolenterreur. Ook over de details van die huiszoeking wilde de politie geen verdere mededelingen doen."We hebben wel tips gekregen over waar dat mogelijk zou kunnen zijn, zowel in Emmen zelf als de gemeente Emmen, maar dat heeft helaas niets opgeleverd", vertelt RTV Drenthe-verslaggever Janet Oortwijn.De politie is al langer bezig om in kaart te brengen wie de betrokken ondernemers, die meehelpen aan de bouw van de windmolenparken, bedreigen.