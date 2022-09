LTO Noord: 'Vogelgriep is op dit moment niet te stoppen'

In september is op meerdere plekken al vogelgriep vastgesteld. In Ried werden begin van de maand zo'n 100.000 kuiken geruimd, in Barneveld ging het om 41.000 kippen. Later die maand moesten ook 26.000 kippen geruimd worden in De Krim en 87.000 dieren in Tjerkgaast. Een volledig overzicht van het aantal geruimde dieren vind je hier . De ruiming in Nieuw-Weerdinge is de grootste van dit jaar.